Bayern : Miroslav Klose quitte le club

Un an après son arrivée en tant qu'entraîneur adjoint dans le staff d'Hansi Flick, Miroslav Klose (42 ans) va quitter le Bayern Munich cet été à l'expiration de son contrat. L'ancien international allemand avait également entraîné les U17 auparavant. Le Rekordmeister a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mardi, ajoutant également qu'Hermann Gerland (66 ans), autre adjoint des Bavarois présent au club depuis 1990, partirait lui aussi dans les prochaines semaines.

« J'ai passé un très bon moment avec cette équipe incroyablement brillante et c'était vraiment très amusant de travailler dans cette équipe d'entraîneurs », a notamment déclaré Miroslav Klose dans le communiqué du Bayern. « Aux côtés d'Hansi Flick, il a pu acquérir de l'expérience dans le staff professionnel cette saison et, en tant qu'entraîneur des attaquants, a une part à ne pas sous-estimer de la saison record de Robert Lewandowski. Nous avons vu Miro comme un joueur d'équipe qui a transmis son expérience et en même temps toujours prêt à apprendre et à évoluer dans son nouveau rôle », a lui lâché Karl-Heinz Rummenigge, le président du champion d'Allemagne.