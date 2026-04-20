Liverpool a trouvé le remplaçant de Mohamed Salah

Arrivé en 2017, Mohamed Salah vit ses dernières semaines sous les couleurs de Liverpool, lui qui a annoncé son départ à l’issue de cet exercice 2025-2026. Un départ qui oblige donc le club de la Mersey a recherché son remplaçant, une tâche qui s’annonce compliquée tant l’Égyptien a été un élément plus que déterminant dans les récents succès de Liverpool sur le plan national et continental.

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Pour remplacer Salah, Liverpool semble avoir jeté son dévolu sur la révélation de cette saison en Bundesliga, Yan Diomandé. Selon Sky Germany, l’international ivoirien (9 sélections) est la piste privilégiée par le club anglais pour prendre la relève du Pharaon. Des discussions sont en cours avec ses nouveaux représentants chez Roc Nation Sports. Le club anglais devra toutefois faire face à la concurrence du PSG, tandis que le RB Leipzig tente de son côté de prolonger le jeune talent de 19 ans.