BL : Leipzig chute à Leverkusen malgré Openda, Stuttgart étrille Bochum, Gladbach arrache le nul

Après le festival offensif du Bayern Munich sur la pelouse du Werder Brême et en attendant l’affiche entre le Borussia Dortmund et Cologne, le traditionnel multiplex de Bundesliga faisait son grand retour, ce samedi à 15h30, avec cinq rencontres comptant pour la première journée. Solide vainqueur de la Super Coupe d’Allemagne face aux Bavarois, le RB Leipzig se déplaçait à la BayArena pour y défier le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Rapidement menés par le Bayer grâce à deux réalisations signées Frimpong (1-0, 23e) et Tah (2-0, 34e), les hommes de Marco Rose réagissaient juste avant la pause grâce à l’inévitable Olmo (2-1, 38e). Au retour des vestiaires, Leverkusen se montrait toujours aussi dangereux mais Wirtz butait sur un Blaswich impérial (48e). Quelques instants plus tard, c’est Boniface qui se procurait une nouvelle occasion mais sa frappe s’envolait assez largement au-dessus (56e). Dominateurs, les locaux creusaient finalement l’écart grâce à Wirtz (3-1, 64e).

Dos au mur, le RBL ne s’avouait pas vaincu et réduisait la marque à l’entrée du dernier quart d’heure. Sur une remise astucieuse de Simakan, la nouvelle recrue Openda trouvait la faille (3-2, 71e). Si l’ancien Lensois trouvait, dans la foulée, le poteau de Lukas Hradecky (73e), Leipzig ne parvenait pas à faire son retard et manquait son entrée en lice. Grâce à cette belle victoire (3-2), Leverkusen revient à hauteur du Bayern en tête du championnat. Dans les autres rencontres de l’après-midi, le Borussia M’Gladbach a arraché le nul contre Augsbourg au terme d’une rencontre spectaculaire et riche en buts (4-4). De son côté, le VfB Stuttgart, porté par Zagadou et les doublés de Guirassy et Wamangituka, n’a laissé aucune chance à Bochum (5-0). Sous les yeux de son public, Hoffenheim chutait (1-2) contre Fribourg. Enfin, le promu Heidenheim, en déplacement au Volkswagen Arena, n’a rien pu faire contre Wolfsburg (0-2). Au classement, le Bayern Munich prend déjà les commandes, juste devant Stuttgart, Wolfsburg, Leverkusen, Fribourg et Augsbourg.

Tous les résultats de 15h30

Bayer Leverkusen 3-2 RB Leipzig : Frimpong (23e), Tah (34e) et Wirtz (64e) / Olmo (38e) et Openda (71e)

Augsbourg 4-4 Borussia M’Gladbach : Rexhbecaj (29e), Bauer (41e), Michel (45+7e, sp) et Vargas (76e) / Itakura (13e), Cvancara (27e, 90+8e sp) et Ngoumou (37e)

VfB Stuttgart 5-0 Bochum : Guirassy (18e, 77e), Zagadou (38e) et Wamangituka (60e, 67e)

Hoffenheim 1-2 Fribourg : Kabak (50e) / Szalai (39e, csc) et Sallai (45+3e)

Wolfsburg 2-0 Heidenheim : Wind (6e, 27e)