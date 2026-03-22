Le Havre : Digard est prêt pour les jours compliqués

Après une cruelle défaite contre le Paris FC à Jean-Bouin (3-2), Le Havre peut être déçu avec cette perte de points décisive contre un concurrent direct. Malgré la déception, Didier Digard veut rester concentrer sur l’objectif sans panique. «Je vous ai tenu un discours depuis un moment qui n’était peut-être pas plaisant à entendre et devient réaliste, c’était de dire qu’on aura des jours compliqués. On est dans ces jours compliqués. Et il y a une réalité. C’est que Le Havre a 5 points d’avance sur le barragiste. Et en fait, on est en train de tomber dans quelque chose d’ultra-négatif. C’est vrai, on n’arrive plus à avancer. Mais qui aurait pensé qu’on aurait cinq points d’avance sur le barragiste à sept journées de la fin ? Personne, donc on a bien travaillé. On a mérité qu’il y ait des interrogations sur nous, actuellement, sur le fait de ne plus gagner. Mais pour balayer tout ça, je dois aussi faire prendre conscience à mes joueurs qu’on a bien travaillé. Qu’on va le faire. Ne pas entacher leur confiance et attaquer le match face à Auxerre avec de la détermination, mais aussi de la sérénité», a-t-il déclaré.

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Et justement, Digard se prépare déjà à cette mini finale contre l’AJA, qui sera sans aucun doute très importante pour la fin de saison et le rush pour le maintien dans l’élite française. «Par une remise en question collective, pour analyser ce que l’on aurait pu faire de mieux, tous. Et tenter de sortir le meilleur de chacun d’entre nous pendant les matches qui viennent. Après, il n’y aura pas de révolution. Je ne trouve pas qu’on soit dépassés par les événements, qu’il y ait des matches où on a été inexistants. Donc on doit juste tenter de s’améliorer, corriger les erreurs qui, sur nos derniers matches à l’extérieur, sont vraiment grossières», a conclu l’ancien milieu du PSG. L’heure est arrivée de se retrouver et de travailler pour avancer de la meilleure des manières.