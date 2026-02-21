Menu Rechercher
Les superbes images d’Olivier Giroud avec les Bleuets du rugby

Amateur de rugby à côté de sa carrière de footballeur, Olivier Giroud a fait quelques heureux. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a rendu visite aux U20 français, qui défieront l’Italie ce soir à Lille dans le cadre du Tournoi des Six Nations. La Fédération Française de Rugby (FFR) a immortalisé le moment en postant quelques clichés sur ses réseaux sociaux.

France Rugby
😍 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒇𝒐𝒓𝒕 pour nos Bleuets hier soir !

Olivier Giroud, international français et légende du football, leur a remis les maillots !

Un beau moment d’échange et de partage 💙 #FranceU20
« Voilà des valeurs qui me correspondent : le travail, le respect, l’humilité, c’est cool de venir vous voir, vous supporter, j’espère que vous allez continuer la belle période parce que je crois que vous pouvez gagner le Grand Chelem encore, j’espère qu’on va battre les Italiens », confie Giroud aux espoirs tricolores. L’attaquant du LOSC leur a notamment remis leurs maillots avant la rencontre. Et il a également eu droit au sien.

