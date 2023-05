PSG : Emmanuel Petit pousse Neymar à quitter le club

La suite après cette publicité

Comme Lionel Messi, il devrait lui aussi animer le mercato d’été. Mais à une différence près, il est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. Plus en odeur de sainteté dans la capitale où il a même récemment été pris à partie par ses propres supporters, Neymar souhaite déserter Paris, comme nous vous le révélions au début du mois de mai. Des envies de départ également partagées par la direction du club, désireuse de lui trouver une porte de sortie cet été. Interrogé sur le sujet, le champion du monde 1998, Emmanuel Petit, estime qu’un départ du Brésilien rendrait service aux deux parties.

«Je l’ai toujours défendu et même plus depuis quelques semaines surtout avec la horde sauvage qui s’est présentée à son domicile en l’insultant lui et sa famille et en lui demandant de se casser, a indiqué l’ancien joueur d’Arsenal sur RMC. Mais je le redis : "Neymar, va-t’en ! Fais comme Messi, allez-vous-en. Ne restez pas ici en France et à Paris." L’accumulation de choses qui se sont passées sur et en-dehors du terrain, c’est allé extrêmement loin dans l’agressivité et sur les choses qui ont été dites sur lui. Moi je suis à la place de Neymar mais jamais je reste dans ce club. Et je suis persuadé que Neymar n’a plus du tout envie de rester ici.»

