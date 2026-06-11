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Programme Coupe du Monde 2026 : Mexique - Afrique du Sud, Corée du Sud - République tchèque… À quelle heure et sur quelles chaînes suivre les matchs du jour et de la nuit

C’est parti pour Le Mondial 2026 ! La compétition ouvre ses portes aux États -Unis, Mexique et Canada ce jeudi, avec un premier match entre le Mexique, l’un des trois pays hôtes, et l’Afrique du Sud au stade mythique d’Azteca de Mexico.

Par Sebastien Denis
1 min.
supporter mexicain @Maxppp
21:00 Mexique Afrique du Sud
12/06 Corée du Sud Tchéquie

Sortez les snacks, préparez le café, sortez le programme TV du Mondial et réglez vos réveils : la plus grande compétition de la planète foot ouvre ses portes ce jeudi 11 juin ! Pas de panique pour le décalage horaire, on vous a préparé le programme aux petits oignons pour n’absolument rien rater des premières vagues d’émotions de cette Coupe du Monde 2026.

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Le coup d’envoi de cette édition dantesque sera donné à 21h00 (heure française) après une cérémonie d’ouverture qui promet déjà d’être spectaculaire. Le Mexique, pays hôte boosté par un public qui s’annonce bouillant à Mexico, va lancer les hostilités face à une surprenante équipe d’Afrique du Sud. Autant vous dire que l’ambiance sera électrique pour ce match d’ouverture au stade mythique d’Azteca (estadio Azteca) de Mexico !

Et ce n’est que le début du show de l’autre côté de l’Atlantique. Pour les plus courageux (ou les insomniaques), la fête continue au bout de la nuit. Dès 4h du matin, place à une opposition de styles très excitante entre la Corée du Sud et la République tchèque à l’Estadio Guadalajara.

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Jeudi 11 juin

  • À 21 heures (heure française) - Groupe A : Mexique - Afrique du Sud (beIN Sports et M6)
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Vendredi 12 juin

  • À 4 heures du matin (heure française) - Groupe A : Corée du Sud - République tchèque (beIN Sports)
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