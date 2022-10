Manchester City : nouvelle révélation quant à la clause du contrat d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Erling Haaland pourrait ne pas s'éterniser à Manchester City. Le prodigieux avant-centre norvégien aurait, selon Bayern Insider un podcast de Bild, fait intégrer une clause spéciale dans son contrat au moment de s'engager en Angleterre. Cette dernière lui assurerait la possibilité de pouvoir partir si le club acheteur alignait une certaine somme pour s'attacher les services du jeune joueur de 22 ans. Une clause libératoire en somme, mais loin d'être une histoire inédite pour l'ancien de Molde, qui en possédait déjà une à Salzbourg et à Dortmund.

Au fait de cette dernière, les dirigeants cityzens souhaiteraient prolonger leur pépite le plus rapidement possible (lui qui est déjà engagé jusqu'en 2027) afin de lui racheter cette clause que tous les clubs pourraient faire sauter, et non pas seulement certains d'entre eux, comme il a déjà été entendu.