Alvaro Gonzalez discute avec le Besiktas

Libre de tout contrat depuis sa résiliation de contrat avec l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez (32 ans) a l'embarras du choix. Pisté par Valence, Galatasaray ou encore Al-Nassr, le défenseur central espagnol pourrait d'ailleurs rebondir en Turquie.

Selon nos dernières informations, celui qui a disputé 75 rencontres au total avec le club de la cité phocéenne et qui n'a plus joué depuis le 2 janvier dernier discute actuellement avec les dirigeants du Besiktas. Une destination pour laquelle l'Espagnol pourrait se laisser tenter, étant donné que Valence et Al-Nassr n’ont pas encore fait d’offre.