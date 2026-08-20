League Championship
Le Stade Rennais prête Jordan James à Wolverhampton
1 min.
@Maxppp
Après un prêt à Leciester la saison passée, direction Wolverhampton pour Jordan James. Le Stade Rennais a annoncé le prêt d’une saison du milieu de terrain gallois avec une option d’achat estimée à 12 M€. Le club anglais vient de descendre en Championship.
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Un Dragon chez les @Wolves 🏴— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 19, 2026
Prêté à Wolverhampton, Jordan James va retrouver le Championship. Belle saison à toi 𝙅𝙅 ✊ pic.twitter.com/5l3pxV1W4i
Arrivé il y a deux ans pour 5 M€ en provenance de Birmingham, James (22 ans) n’a pas réussi à se stabiliser dans l’effectif rennais avec qui il est encore sous contrat jusqu’en 2028. Le club breton poursuit son opération dégraissage.
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