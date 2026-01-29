Ces joueurs libres qui pourraient faire des heureux en Ligue 1

Le mercato d’hiver est rarement celui des bouleversements, plutôt celui des retouches. Il permet aux clubs d’affronter la réalité de leurs effectifs, d’identifier les erreurs de casting et les manques à combler, et il façonne aussi souvent les fins de saison. À l’échelle de la Ligue 1, Lyon arrive en tête des dépenses hivernales avec seulement 12,5 millions d’euros investis en indemnités transferts (7,5 M€ sur Nartey, 5 sur Satriano, prêté dans la foulée à Getafe). Dans cette logique de mercato "mesuré", nous avons listé plusieurs joueurs libres susceptibles de renforcer des clubs de Ligue 1.

Le gros coup Sterling

L’information est tombée hier et elle a dû éveiller l’intérêt de nombreux clubs : Raheem Sterling a résilié son contrat avec Chelsea et se retrouve désormais libre. L’international anglais n’a pas joué de la saison, mais à 31 ans et à 6 mois d’une Coupe du Monde qui semble tout de même inaccessible, il aura l’ambition d’attaquer sa prochaine aventure avec l’envie de se relancer. Naples, Fulham et West Ham seraient déjà sur le coup. Forcément, seuls les clubs de L1 les mieux armés financièrement pourraient prétendre à Sterling. Et ils ne sont pas nombreux.

Kurt Zouma (31 ans) se trouve également sans club. L’ancien international tricolore (11 sélections) a quitté Cluj en pleine saison , et se cherche à présent un nouveau défi, 18 mois après son départ de West Ham. Son expérience pourrait être un atout pour certains clubs de L1. Il en est de même pour Peter Olayinka, l’attaquant nigérian qui avait fait les beaux jours du Slavia Prague et de l’Etoile Rouge de Belgrade ces dernières saisons, notamment en Coupe d’Europe. L’ailier gauche de 30 ans a résilié son contrat au mois d’octobre avec la formation serbe.

Amavi et Denayer libres

Passé par Feyenoord, l’AS Roma, le PSV, et même cité à l’OM en 2023, Rick Karsdorp avance lui aussi dans le brouillard. Le latéral droit néerlandais est sans club depuis cet été, et il serait sur le point de revenir de sa grosse blessure au genou d’après la presse néerlandaise. A 33 ans, Jesse Lingard est aussi sans club après avoir quitté Seoul. L’Anglais avait terminé l’année 2025 en beauté en Corée du Sud (6 buts, 2 passes décisives sur ses 7 derniers matchs).

A six mois du Mondial, James Rodriguez recherche le défi qui lui permettra d’arriver en pleine forme aux Etats-Unis. L’élégant gaucher est toujours titulaire en sélection, et il a rappelé lors de la campagne de qualification de son pays qu’il en avait encore sous le pied à 33 ans (18 matchs, 3 buts, 7 passes décisives). Certains joueurs ressemblent plus à des paris qu’autre chose, à l’image de Juan Bernat, Dele Alli, Alex Oxlade-Chamberlain, tandis que d’autres, déjà passés par le championnat de France, pourraient apporter leur vécu à des clubs de seconde partie de tableau. On pense notamment à Jordan Amavi, Divock Origi ou encore Jason Denayer.