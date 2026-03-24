Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Chelsea : Liam Rosenior est assuré de rester

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Liam Rosenior @Maxppp

Arrivé en janvier pour remplacer Enzo Maresca, Liam Rosenior (41 ans) a connu des hauts et des bas avec les Blues. Tous les jours ou presque, son avenir est évoqué par la presse anglaise, qui ne donne pas cher de sa peau. Ce matin encore, le nom de Frank Lampard a été cité. Mais cette piste est à oublier, comme les autres.

La suite après cette publicité

The Telegraph révèle que Chelsea n’a aucune intention de se séparer de Rosenior. Il restera en poste, même si les Londoniens ne se qualifient pas pour la prochaine campagne de C1. Sauf catastrophe industrielle, l’ancien de Strasbourg sera sur le banc de Chelsea. Les Blues lui font confiance et feront un premier état des lieux après 2026-27. Fin du feuilleton.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Liam Rosenior

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Liam Rosenior Liam Rosenior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier