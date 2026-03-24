Chelsea : Liam Rosenior est assuré de rester

Arrivé en janvier pour remplacer Enzo Maresca, Liam Rosenior (41 ans) a connu des hauts et des bas avec les Blues. Tous les jours ou presque, son avenir est évoqué par la presse anglaise, qui ne donne pas cher de sa peau. Ce matin encore, le nom de Frank Lampard a été cité. Mais cette piste est à oublier, comme les autres.

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The Telegraph révèle que Chelsea n’a aucune intention de se séparer de Rosenior. Il restera en poste, même si les Londoniens ne se qualifient pas pour la prochaine campagne de C1. Sauf catastrophe industrielle, l’ancien de Strasbourg sera sur le banc de Chelsea. Les Blues lui font confiance et feront un premier état des lieux après 2026-27. Fin du feuilleton.