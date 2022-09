Man City : Pep Guardiola garde la tête froide concernant Erling Haaland

La suite après cette publicité

Auteur d'un début de saison tonitruant, avec pas moins de 10 buts en 6 matchs et notamment deux triplés, contre respectivement Crystal Palace et le promu Nottingham Forest, Erling Haaland affole déjà les compteurs... et s'offre de manière précoce, par la même occasion, un record en Premier League. Son entraîneur Pep Guardiola préfère calmer le jeu.

Auprès de The Guardian, l'ancien technicien du Barça n'a pas voulu s'emballer malgré le rendement impressionnant de son attaquant norvégien : « Les gens peuvent s'y attendre, c'est bien, c'est bien. Je préférerais ça – je veux qu'il s'y attende aussi. J'aime qu'il veuille marquer trois buts à chaque match, mais cela n'arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas, tout le monde dans le monde du football sait que ça n'arrivera pas. »