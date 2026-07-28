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Savinho veut quitter Manchester City

Par Kevin Massampu
1 min.
Savinho @Maxppp

Acheté par Manchester City en 2024, Savinho peine à s’imposer dans l’attaque des Cityzens. Le Brésilien de 22 ans, qui a disputé 36 matchs cette saison pour un total de 4 buts et 3 passes décisives, a demandé aux dirigeants mancuniens de le laisser partir cet été, à en croire les informations de Fabrizio Romano.

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Courtisé pendant de longs mois par Tottenham, l’international brésilien (13 sélections) est toujours dans le viseur du club londonien, qui travaille sur un accord à 70 M€, d’après The Times. Après avoir déjà enregistré les arrivées de Van Hacke, Fernandes ou encore Tonali, Roberto De Zerbi et les Spurs pourraient bien attirer le jeune ailier polyvalent dans leurs rangs, et ainsi continuer de renforcer leur effectif en vue de la saison à venir.

Pub. le - MAJ le
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