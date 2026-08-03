Real Madrid : Vinicius Jr réclame une fortune

Ce lundi, Vinicius Jr (26 ans) a retrouvé le centre d’entraînement de Valdebebas. Malgré un fort intérêt d’Arsenal qui est prêt à lâcher 150 M€ pour le déloger, le Brésilien est toujours au Real Madrid, où son contrat court jusqu’en 2027. Mais l’ailier comme son club ne sont pas encore d’accord sur une prolongation de contrat. Les Merengues lui ont fait savoir qu’ils ne feront pas de nouvelle proposition et qu’il devra l’accepter ou s’en aller cet été.

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De son côté, Vini Jr estime qu’il mérite d’être mieux payé. AS révèle d’ailleurs le salaire réclamé par le joueur représenté par Roc Nation. Ainsi, le joueur réclame 20 M€ par an, lui qui touche actuellement 15 M€ par saison (son salaire est évolutif, il a commencé à 10 M€ et touchera 18 M€ lors de sa dernière année). Initialement, il avait demandé 30 M€ par an, mais il avait revu ses prétentions à la baisse pendant que le Real Madrid avait amélioré son offre. Mais c’est toujours insuffisant pour le Brésilien, qui a aussi plusieurs bonus. Mais AS indique qu’il souhaite une prime au moment de prolonger et aussi obtenir la quasi-totalité de ses droits à l’image comme cela est actuellement le cas pour Kylian Mbappé. Ce qui représente une fortune. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne semblent pas prêts à lui céder.