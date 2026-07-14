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Clap de fin pour l’émission El Chiringuito

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Josep Pedrerol @Maxppp

Petit séisme dans le paysage audiovisuel espagnol. Depuis treize ans, les amoureux du ballon rond ont appris à vivre avec les fameux « tic tac » du présentateur vedette Josep Pedrerol. Aujourd’hui, l’animateur de la célèbre émission El Chiringuito annonce se séparer du groupe Atresmedia. Idem pour Jugones, l’émission d’information également présentée par Pedrerol. El Chiringuito clôturera sa collaboration avec Atresmedia le 20 juillet prochain, à l’occasion d’une émission consacrée à la fin de la Coupe du Monde.

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«Ces treize années ont été fantastiques, et nous avons pu travailler en toute liberté. Si, en plus de proposer des exclusivités et les meilleurs débats, nous avons réussi à tenir compagnie à nos téléspectateurs et à leur arracher un sourire chaque soir avec « El Chiringuito », nous en sommes plus que ravis. Et à midi, avec « Jugones », nous sommes devenus la référence en matière d’information multisports», a confié Pedrerol. AS précise que Pedrerol et son équipe pourraient rebondir sous un autre format à Mediaset et être diffusés sur les chaines Cuatro ou Telecinco.

Pub. le - MAJ le
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