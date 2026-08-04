AC Milan : des dirigeants hués aux obsèques de Franco Baresi

Les obsèques de Franco Baresi, célébrées ce mardi matin dans la basilique Sant’Ambrogio de Milan, ont réuni des milliers de supporters venus rendre un dernier hommage à l’une des plus grandes légendes de l’histoire de l’AC Milan. Si l’émotion dominait largement la cérémonie, un moment de tension a marqué l’arrivée du propriétaire Gerry Cardinale et du président Paolo Scaroni. Les deux dirigeants rossoneri ont été accueillis par des huées nourries d’une partie des supporters présents, signe d’un profond mécontentement qui perdure autour de la gouvernance actuelle du club.

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Fischi per Scaroni e Cardinale pic.twitter.com/wQmyRHlaDW — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) August 4, 2026

Cette réaction du public illustre une nouvelle fois la fracture qui s’est installée entre une frange des tifosi et la direction milanaise. Malgré le caractère solennel de la cérémonie, les contestations n’ont pas disparu et se sont exprimées dès l’apparition des deux hommes devant la basilique. De nombreuses personnalités du football italien et européen étaient également présentes pour saluer la mémoire de Franco Baresi, dont Paolo Maldini, Marco Van Basten, Clarence Seedorf, Roberto Baggio ou encore Mauro Tassotti, des représentants institutionnels ainsi que des délégations de clubs prestigieux dont le Real Madrid.