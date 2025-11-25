Nice : ça se tend sérieusement entre Franck Haise et ses joueurs

En pleine crise de résultats — avec notamment quatre défaites en autant de matchs de Ligue Europa et trois revers consécutifs en championnat — l’entraîneur de l’OGC Nice, Franck Haise, voit ses relations se tendre avec une partie de son vestiaire, notamment après l’humiliation subie à domicile contre l’OM, ce week-end (1-6). Selon L’Équipe, certains joueurs ont du mal à digérer ses critiques répétées sur la qualité de l’effectif et le niveau de jeu affiché. «Il a perdu la moitié du vestiaire avec sa com’», confie le proche d’un des joueurs.

La suite après cette publicité

Au-delà des mots, les reproches portent aussi sur des choix tactiques qui divisent : le brassard changeant entre Bard, Clauss et Vanhoutte, ou encore une stratégie d’attaque très haute contre l’OM. Pour certains joueurs, Haise a perdu une partie de leur adhésion. Alors que le club traverse l’une de ses périodes les plus difficiles, l’entraîneur niçois pourrait bien devoir réajuster sa communication s’il veut éviter un trou d’air encore plus profond, alors que le club azuréen n’a ni les moyens, ni l’envie de se séparer de lui. Du moins, pour l’instant.