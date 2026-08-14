Pierre-Emile Højbjerg n’est plus le capitaine de l’OM

La décision de Pierre-Emile Højbjerg de ne pas rejoindre Newcastle lui aura coûté cher. Alors que l’Olympique de Marseille va disputer son dernier match de pré-saison contre l’Atlético de Madrid, ce vendredi au Stade Vélodrome, le milieu âgé de 31 ans n’a pas hérité du brassard de capitaine de la formation phocéenne. En effet, c’est Timothy Weah qui a récupéré ce brassard.

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Alors qu’un accord total avait été trouvé entre toutes les parties pour un transfert de l’international danois (97 sélections) à Newcastle, l’ancien joueur de Tottenham a finalement fait volte-face, préférant refuser de rejoindre les Magpies. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, cette décision a énormément enragé le propriétaire du club phocéen, Franck McCourt, puisque ce transfert non abouti prive l’OM d’une manne financière indispensable et d’une sacrée économie dans sa masse salariale, alors que le club connaît un été agité au niveau de ses finances.