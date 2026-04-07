Le FC Barcelone a choisi ses deux indésirables

La direction sportive du FC Barcelone, sous la houlette de Deco, prépare activement la saison prochaine. Comme depuis plusieurs années, l’objectif principal est de reconstruire l’effectif en tenant compte des contraintes économiques et salariales du club, tout en renforçant les points clés pour rester compétitif sur tous les fronts. Plusieurs opérations sont déjà à l’étude : le recrutement d’un attaquant de premier plan, la prolongation de Robert Lewandowski dans des conditions réajustées et l’ajout d’un défenseur central ainsi que, possiblement, d’un ailier gauche prometteur.

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Pour débloquer ces opérations, le club est dans l’obligation de libérer certaines places dans l’effectif. Deux joueurs, en particulier, sont concernés pour un départ : Ferran Torres et Marc Casadó, annonce Sport. Le premier n’a pas marqué depuis fin janvier et n’a pas pleinement répondu aux attentes malgré un temps de jeu conséquent, tandis que le second, confronté à un manque de minutes, reste suivi par plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid. Ces départs éventuels permettraient de financer de nouvelles recrues.

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Le cas Marcus Rashford en suspens

L’objectif du club catalan reste d’attirer un attaquant star, avec Julian Alvarez, de l’Atlético de Madrid, en ligne de mire. Mais aussi un défenseur central de qualité, avec l’opération visant Alessandro Bastoni qui semble avancer, l’Italien étant sur le départ de l’Inter Milan cet été. Pour l’ailier prometteur, des noms comme Schjelderup, Jan Virgili ou Víctor Muñoz circulent. Dans tous les cas, le salaire devra rester abordable, car l’économie du club reste toujours très serrée.

Il faudra donc gérer les ventes de Ferran Torres et Marc Casadó pour avancer cet été. Par ailleurs, la continuité de Marcus Rashford reste incertaine. Les 30 millions d’euros de l’option d’achat incluse dans le prêt de l’attaquant de Manchester United, même étalés en plusieurs fois, représentent un montant important pour le Barça. À cela s’ajoute son salaire élevé. Des dossiers que Deco devra rapidement gérer s’il souhaite activer une grande partie de la reconstruction envisagée pour cet été.