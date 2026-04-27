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Ligue des Champions

PSG-Bayern : l’arbitre du choc est connu

Par Allan Brevi
1 min.
Kvaratskhelia et Olise @Maxppp

À la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, l’UEFA a officialisé la désignation de Sandro Schärer pour diriger la rencontre au Parc des Princes. Arbitre suisse-allemand de 37 ans, reconnu pour son expérience sur la scène européenne, il s’apprête à officier son tout premier dernier carré de C1. Déjà aperçu lors de plusieurs grandes affiches, notamment la victoire parisienne face à l’Atalanta cette saison, il reste toutefois un nom qui ne rassure pas totalement le football français.

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Son profil rappelle également de mauvais souvenirs à d’autres clubs tricolores. Lors du huitième de finale retour entre Lille et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions la saison passée, Schärer avait été vivement contesté, notamment par Olivier Létang, président du LOSC, qui avait évoqué un « manque d’impartialité » lié à ses échanges en allemand avec les joueurs adverses. Un épisode encore dans les mémoires, tout comme certaines décisions controversées en Ligue Europa qui alimentent aujourd’hui une certaine vigilance côté français avant ce choc européen au sommet.

Pub. le - MAJ le
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