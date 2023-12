Monaco - OL : Anthony Lopes applaudit l’état d’esprit de son équipe

L’OL n’est plus dernier. En déplacement en Principauté pour y défier l’AS Monaco ce vendredi, les Lyonnais ont décroché un succès avec le coeur (0-1), et déjà capital dans la course au maintien. Si tout ne fut pas parfait, notamment en seconde période où les moments de chaleur se sont intensifiés aux abords des buts d’Anthony Lopes, le portier lyonnais a voulu saluer l’état d’esprit de son équipe après la rencontre au micro de Prime Video.

«Si cette victoire est un tournant ? Je ne sais pas, le temps nous le dira, mais on était venu avec des intentions de devoir prendre des points. C’est vrai qu’il y avait quelques espaces dans leur dos, et il fallait les exploiter. Parfois on l’a très bien fait, notamment en première mi-temps, mais on a eu des difficultés en deuxième, analyse l’international portugais. L’état d’esprit a été bon pour ne pas prendre de but. On a toujours cru à la victoire car on est des compétiteurs, même si la situation est compliquée. Mais on sent un groupe à l’unisson qui avance main dans la main, et il faut qu’on garde cet état d’esprit avec beaucoup d’humilité. On veut juste avancer et sauver le club, ensuite on verra. »