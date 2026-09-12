Franco Mastantuono s’éclate déjà loin de Madrid !

Franco Mastantuono a finalement attendu la quatrième journée de Serie A pour véritablement lancer son aventure à la Fiorentina. Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, le jeune argentin de 19 ans avait, en effet, débuté les trois premières rencontres de championnat sans parvenir à trouver le chemin des filets. Oui mais voilà, vendredi soir, à Venise, le crack de 19 ans a changé de dimension en inscrivant un triplé lors de la victoire 4-2 des siens sur le terrain de Venise, offrant au passage à son équipe ses premiers points de la saison. Menée 1-0, la Viola a ainsi pu compter sur son nouveau numéro offensif pour inverser la tendance.

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Dans tous les bons coups, le natif d’Azul a d’abord égalisé à la 29e minute, puis donné l’avantage aux siens moins de deux minutes plus tard. Il a finalement scellé son triplé à la 84e minute, après le but de Matteo Pellegrino à l’heure de jeu. Trois réalisations bienvenues et un premier triplé chez les professionnels. Plus que son efficacité face au but, l’international argentin a surtout confirmé tout son impact dans le jeu de la Fio avec 8 tirs, dont 5 cadrés, 4 occasions et 75 % de dribbles réussis. Affichant, par ailleurs, une activité importante dans le dernier tiers du terrain, avec 78 % de passes réussies dans cette zone, Mastantuono restera forcément comme le grand artisan de la première victoire florentine de la saison.

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Mastantuono déjà dans l’histoire

Une prestation XXL confirmant plus globalement le départ parfait réalisé par celui qui totalise 4 sélections avec l’Albiceleste. En effet, lors des trois premières journées, Mastantuono avait tenté 10 tirs sans trouver la faille. Titulaire lors de chacune de ces rencontres sous Fabio Grosso, il a ensuite conservé la confiance du club malgré le licenciement de l’entraîneur après trois défaites consécutives. Et pour le premier match de Paolo Vanoli sur le banc, l’Argentin a finalement immédiatement répondu présent. Mieux encore, Mastantuono est entré dans l’histoire avec cette performance : à 19 ans et 28 jours, il est ainsi devenu le plus jeune étranger à réaliser un triplé en Serie A.

Une statistique qui donne une dimension supplémentaire à cette soirée vénitienne, au-delà des trois points glanés par la Fiorentina. Après des débuts forcément scrutés, compte tenu de son passage au Real Madrid et des attentes placées en lui, Mastantuono tient donc sa première grande référence en Italie. Un triplé, une victoire et un statut de joueur décisif : le véritable départ de son aventure florentine pourrait bien avoir eu lieu à Venise ce vendredi soir. Il faudra désormais confirmer…