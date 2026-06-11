Boca Juniors se sépare d’Ander Herrera !

À 36 ans, Ander Herrera va-t-il poursuivre sa carrière de joueur ? La question se pose, car l’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Paris Saint-Germain n’a plus d’équipe.

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Alors que son contrat avec Boca Juniors s’achevait en décembre 2026, Diario Olé affirme que l’Espagnol et les Xeneizes ont trouvé un accord pour la résiliation de son contrat. La séparation se serait bien passée, même si le média argentin assure que c’est bien le club porteño qui est à l’origine de ce départ et que d’autres joueurs devraient également être libérés.