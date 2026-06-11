Menu Rechercher
Commenter 3
Primera Division

Boca Juniors se sépare d’Ander Herrera !

Par Matthieu Margueritte
Ander Herrera avec Boca Juniors @Maxppp

À 36 ans, Ander Herrera va-t-il poursuivre sa carrière de joueur ? La question se pose, car l’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Paris Saint-Germain n’a plus d’équipe.

La suite après cette publicité

Alors que son contrat avec Boca Juniors s’achevait en décembre 2026, Diario Olé affirme que l’Espagnol et les Xeneizes ont trouvé un accord pour la résiliation de son contrat. La séparation se serait bien passée, même si le média argentin assure que c’est bien le club porteño qui est à l’origine de ce départ et que d’autres joueurs devraient également être libérés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
Boca
Ander Herrera

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
Boca Logo Boca Juniors
Ander Herrera Ander Herrera
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier