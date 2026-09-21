Équipe de France : le chantier des gardiens fait déjà beaucoup parler

Après la parole, place aux actes. Ce lundi, Zinedine Zidane et son staff vont lancer un peu plus concrètement leur aventure à la tête de l’Équipe de France. Après avoir évoqué son choix de prendre en mains la sélection nationale en juillet dernier, puis dévoilé sa première liste vendredi dernier à 18 heures, Zizou va faire ce qu’il préfère : entraîner. Place au terrain donc pour l’ancien milieu de terrain qui accueille ce lundi les 23 Bleus auxquels il a fait appel. Parmi eux, trois gardiens. Sans surprise, Mike Maignan (AC Milan) est présent. Il était titulaire sous les ordres de Didier Deschamps. A priori, il devrait conserver sa place de numéro un. Pour les deux autres places, le nouveau staff a convoqué Robin Risser (Lens), qui était l’invité surprise de DD lors du dernier Mondial, et Guillaume Restes (TFC).

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Pour lui, qui est passé au sein des sélections tricolores jeunes mais aussi avec les Espoirs (19 capes), c’est une grande première avec les A. Un choix qu’a brièvement expliqué ZZ vendredi face à la presse. «Et pourquoi pas Guillaume Restes ? C’est un choix réfléchi, assumé. On va faire avec ces trois gardiens. Avec Fabien (Barthez), on a la même vision de ce qu’est un gardien. Il a l’expérience. Il est passé par là. On parle le même football.» Fabien Barthez, qui est l’entraîneur des gardiens, connaît très bien Restes depuis son passage chez les Pitchounes en tant que consultant. Son potentiel, ses qualités mais aussi la volonté du staff de ratisser large lui ont ainsi ouvert les portes de l’équipe de France A. Maignan et deux jeunes portiers prometteurs, voilà donc le nouveau trio sur lequel Barthez et Zizou voulaient miser.

La patte Barthez

Mais hier, ils ont dû faire un nouveau choix après le forfait de dernière minute de Risser. C’est finalement Jean Butez qui a été appelé à la rescousse comme l’a précisé la FFF dans son communiqué de presse. «Robin Risser (RC Lens) ne rejoindra pas l’Équipe de France. Il est remplacé par Jean Butez (Como 1907). Après échange entre le staff médical de l’Équipe de France et du RC Lens, Robin Risser, amoindri physiquement, ne rejoindra pas le groupe pour le stage et ces 4 matchs des Bleus en 11 jours. Il est remplacé par Jean Butez.» Un choix qui n’est pas si surprenant puisque certains médias avaient annoncé qu’il avait été présélectionné par Zizou. Mais il n’était finalement pas dans sa première liste. Le forfait de Risser lui permet de rejoindre les Tricolores et d’entrer quelque part dans l’histoire.

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En effet, à 31 ans et 3 mois, il est le joueur le plus âgé à recevoir sa première convocation en sélection française A depuis Gérard Farison (32 ans et 1 mois) en 1976 selon StatsduFoot. En choisissant Butez, le staff a aussi renoncé à d’autres portiers. Comment ne pas penser à Brice Samba. Numéro 3 pendant un moment, le gardien rennais a été propulsé au rang de doublure de Maignan par la suite. Un rôle qu’il occupait il y a encore quelques mois lors de la Coupe du Monde 2026. Il a depuis fait les frais du changement de staff qui le place au moins derrière Risser, Restes et Butez. Il est donc au minimum un cinquième choix, voire même plus. Récemment, L’Équipe a expliqué que Zizou et ses équipes ne se voyaient pas lui confier le rôle de doublure de Maignan.

Des gagnants et des perdants

Ce n’est pas une question d’âge puisque Butez (31 ans) est appelé. Mais plutôt de profil. Samba (32 ans) ne possède pas celui recherché par le staff. Malgré son expérience (4 sélections) et son entente avec Maignan, le Rennais, qui acceptait ce rôle de n°2 ou n°3 sans broncher, est loin derrière. Un choix que certains supporters comprennent, eux qui y voient un vent de fraîcheur et de renouveau. Mais en majorité, ils ne comprennent pas totalement et estiment que Samba mérite d’être n°2 face à ses concurrents et que son âge est la raison de ce déclassement plus que son niveau. Une poignée accuse même Barthez, qui a d’ailleurs appelé un joueur presque du même âge. Encore plus loin derrière, on retrouve Lucas Chevalier (24 ans), déclassé en club et en sélection l’an dernier. Doublure de Maignan, il a perdu sa place après une saison très difficile au PSG. Troisième au mois de mars, il a finalement été doublé par Risser dans la dernière ligne droite. Il a ainsi manqué la Coupe du Monde.

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Cet été, un départ était évoqué, puisqu’il partait derrière Matvey Safonov. Le transfert de Zion Suzuki devait aussi l’achever. Finalement, le Japonais a signé à Aston Villa. Chevalier, qui ne voulait pas entendre parler d’un départ, est resté. Un choix qui ne paye pas pour l’instant puisque le Russe occupe toujours les cages parisiennes. L’ancien du LOSC, lui, n’a pas joué la moindre minute. Son absence en équipe de France n’est donc pas une surprise. Destiné à être la doublure voire un concurrent pour Maignan après son passage au LOSC, Chevalier perd clairement du terrain sur la concurrence, qui se rajeunit et a les faveurs du nouveau staff. En quelques mois, il a vu 4 gardiens lui passer devant (Samba et Risser avec DD, Restes et Butez avec ZZ). Mais c’est la loi du sport. En attendant, c’est le trio Maignan-Restes-Butez qui va représenter le pays face à la Turquie (25 septembre), la Belgique (28 septembre, 5 octobre) et l’Italie (2 octobre) en Ligue des Nations.