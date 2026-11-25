Cela s’est immédiatement vu à son visage : Forian Thauvin ne venait pas au micro pour commenter et analyser la nouvelle défaite du RC Lens en Ligue des Champions face au RB Leipzig, mais bien pour afficher son mécontentement. Trois réponses laconiques accordées à Canal+, 11 mots au total, 17 secondes de présence, et un « je suis fatigué » qui risque aussi de faire des dégâts au sein du vestiaire.

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Qu’est-ce qui a autant agacé Florian Thauvin mardi soir ? Les deux buts encaissés en 10 minutes, comme si la leçon prise face à Côme n’avait pas été retenue ? Le manque d’ambition dans la stratégie déployée par son nouvel entraîneur Didier Digard ? L’inefficacité offensive de ses partenaires, qui ont mal joué quelques bons coups en deuxième période ? Thauvin n’a pas voulu le dire, et a donc laissé place à l’interprétation. Idéal pour les consultants qui avaient assisté à la scène.

Thauvin, une communication qui interroge

À commencer par Daniel Riolo, sur l’antenne de RMC. « Pendant le match, j’y ai pensé, je me suis dit: Thauvin en a ras le bol". Je suis d’accord sur son niveau sauf que Thauvin, depuis le début de saison, il y a un problème. Il s’est mis 'dedans’ sur Toppmöller dans l’histoire de: « je suis avec Leca parce que je suis le meilleur joueur après ma saison dernière ». Vu la saison qu’ils avaient faite, ils se sentaient forts, je n’avais aucun mal à le comprendre. En revanche, si tu me fais ça trois mois après, il y a un problème. Ton attitude genre: « j’en ai marre depuis le début de saison, ils sont tous nuls et moi, je suis fort… » Ça veut dire qu’il n’avait pas vu que des joueurs surperformaient l’année dernière? », a lâché l’éditorialiste.

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Comprenez-vous l'agacement de Florian Thauvin ? OUI : il donne tout sur le terrain, et ses coéquipiers ne sont pas au niveau NON : il est capitaine et ne doit pas montrer ce visage en interview Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Sur le plateau du Canal Champions Club aussi, les consultants ont été interloqués par l’attitude du capitaine lensois et de cette interview lunaire. « Ras-le-bol de quoi ? On a viré deux entraîneurs par rapport aux joueurs, donc il va falloir faire quoi ? », s’est étonné Samir Nasri. « Il n’est pas content contre quoi ? Il va être mécontent de l’entame du match, ou de consignes pas respectées ? C’est compliqué… Pourquoi tu viens ? Il peut dire non (à l’interview, ndlr). Je peux vous dire en tant que joueur, il est capitaine de Lens, si le gars de la presse de Lens vient le voir pour lui dire « j’ai besoin de toi pour aller à la presse » et qu’il dit « j’y vais pas », il y va pas. En faisant ça, il sait qu’on va parler… »

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Effectivement, Florian Thauvin aurait pu décliner tout simplement l’invitation médiatique, comme de nombreux joueurs savent le faire. En y allant pour afficher cette attitude, il a donc voulu faire passer un message, sans pour autant désigner ceux qui déclenchent son mécontentement. Ses coéquipiers, loin du niveau espéré ? Sa direction, coupable de ne pas avoir su mieux tirer profit de l’excellente dernière saison ? Homme normalement affable, Florian Thauvin s’expose en tout cas à un retour de bâton…