Le PSG ne veut pas s’alarmer après la gifle reçue face à Majorque

Le Paris Saint-Germain a totalement manqué sa rentrée. Pour son premier match de préparation de l’été, le double champion d’Europe en titre s’est lourdement incliné 3-0 face à Majorque, pensionnaire de Liga 2. Une prestation décevante des hommes de Luis Enrique, dominés dans l’intensité comme dans le jeu, à seulement une semaine de leur premier rendez-vous officiel de la saison : la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa. Malgré ce revers inquiétant, le staff parisien a préféré calmer le jeu au coup de sifflet final.

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Présent devant les médias, Rafel Pol, l’adjoint de Luis Enrique, a rappelé le contexte très particulier de cette rencontre. « Nous savions que c’était un match spécial, il nous manquait beaucoup de joueurs, il y en avait d’autres ou c’était le premier jour qu’ils étaient avec nous. Parmi toutes les complications que le match a présentées, nous devons essayer de rester avec les positives, corriger ceux que nous devons améliorer et aller de l’avant, car dans sept jours nous avons une finale », a-t-il déclaré. Un message qui traduit la volonté du staff parisien de ne pas tirer de conclusions hâtives malgré une copie très insuffisante.

Une première totalement manquée

Rafel Pol, originaire de Majorque et célébré lors de cette rencontre à "domicile", n’a d’ailleurs pas oublié de saluer la performance de l’adversaire. «Je pense qu’ils ont non seulement fait un très bon match, mais qu’ils ont fait une très bonne pré-saison en général. Ils ont construit une équipe qui a l’air très bien pour la deuxième division. C’est long, compliqué et à voir, mais je pense que le projet est passionnant. J’espère qu’ils se porteront très bien et qu’ils pourront monter en Primera », a conclu le technicien espagnol, rendant hommage à une formation de Majorque qui a parfaitement exploité les largesses parisiennes.

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Cette défaite ne remet donc pas en cause les ambitions parisiennes, mais elle rappelle surtout que le PSG est logiquement encore loin de sa meilleure version. Avec plusieurs cadres toujours absents et un effectif encore en rodage, les champions d’Europe devront rapidement hausser leur niveau de jeu. Le temps presse désormais puisque les hommes de Luis Enrique n’ont plus que quelques jours pour corriger le tir avant de défier Aston Villa en Supercoupe d’Europe, premier grand rendez-vous officiel de leur saison. Et ce sera globalement avec le même noyau de joueurs que ce soir.