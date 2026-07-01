Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs passeurs

Pour sa première Coupe du Monde, Michael Olise est bien parti pour être sacré meilleur passeur de la compétition. Le Français a délivré 5 offrandes dans cette compétition et se rapproche déjà du record détenu par Leo Messi et Diego Maradona avec 8 passes.

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Le joueur du Bayern Munich doit tout de même se méfier de Bruno Guimaraes avec ses 4 passes décisives sous le maillot du Brésil. Derrière, ils sont quatre éléments à trois passes : Martin Odegaard (Norvège), Roberto Alvarado (Mexique), Alexander Isak (Suède) et Florian Wirtz (Allemagne). Ces deux derniers ne peuvent plus avancer puisqu’ils ont été éliminés avec leur sélection.