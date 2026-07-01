Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs passeurs
1 min.
@Maxppp
Pour sa première Coupe du Monde, Michael Olise est bien parti pour être sacré meilleur passeur de la compétition. Le Français a délivré 5 offrandes dans cette compétition et se rapproche déjà du record détenu par Leo Messi et Diego Maradona avec 8 passes.
La suite après cette publicité
Le joueur du Bayern Munich doit tout de même se méfier de Bruno Guimaraes avec ses 4 passes décisives sous le maillot du Brésil. Derrière, ils sont quatre éléments à trois passes : Martin Odegaard (Norvège), Roberto Alvarado (Mexique), Alexander Isak (Suède) et Florian Wirtz (Allemagne). Ces deux derniers ne peuvent plus avancer puisqu’ils ont été éliminés avec leur sélection.
Classement Passes décisives Coupe du Monde 2026/2027
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer