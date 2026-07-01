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Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs passeurs

Par Maxime Barbaud
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp

Pour sa première Coupe du Monde, Michael Olise est bien parti pour être sacré meilleur passeur de la compétition. Le Français a délivré 5 offrandes dans cette compétition et se rapproche déjà du record détenu par Leo Messi et Diego Maradona avec 8 passes.

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Le joueur du Bayern Munich doit tout de même se méfier de Bruno Guimaraes avec ses 4 passes décisives sous le maillot du Brésil. Derrière, ils sont quatre éléments à trois passes : Martin Odegaard (Norvège), Roberto Alvarado (Mexique), Alexander Isak (Suède) et Florian Wirtz (Allemagne). Ces deux derniers ne peuvent plus avancer puisqu’ils ont été éliminés avec leur sélection.

Classement Passes décisives Coupe du Monde 2026/2027
#1 Flag France Michael Olise 5 #2 Flag Brésil Bruno Guimarães 4 #3 Flag Mexique Roberto Alvarado 3 #4 Flag Norvège Martin Ødegaard 3 #5 Flag Allemagne Florian Wirtz 3 Voir le classement complet
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