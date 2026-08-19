Le FC Barcelone a bouclé une arrivée surprise !

Le Barça est passé maître dans l’art de surprendre. Après s’être séparé à la surprise générale de Ronald Araujo, pour qui un accord avait été trouvé avec Liverpool avant-même que le simple stade de l’intérêt ne soit révélé dans la presse, le club catalan serait désormais sur le point de recruter un gardien bien connu du football européen : un certain Dominik Livakovic.

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D’après le média croate IndexHR, relayé par le journal catalan Sport, le portier de 31 ans est tout proche de s’engager avec Barcelone en provenance de Fenerbahçe. Les deux clubs auraient même déjà trouvé un accord pour un transfert sec estimé autour de 3 millions d’euros, plus bonus. Le plan serait de boucler la signature du portier croate dès maintenant, mais de le prêter le temps d’une saison au Dinamo Zagreb.

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Il arriverait en tant que doublure de Joan Garcia, maintenant ou dans un an

Doublure d’Ederson à Fenerbahçe, celui qui avait bluffé tout le monde lors de la Coupe du Monde 2022 viendrait donc théoriquement remplacer Wojciech Szczęsny, qui partira à la retraite dans un an, à la fin de son contrat. Livakovic débarquerait donc en tant que gardien remplaçant derrière l’intouchable Joan Garcia, tandis que Marc-André ter Stegen, prêté cette saison à l’Ajax, quittera probablement le club à un an de la fin de son contrat.

De son côté, Sport indique qu’aucune décision définitive n’a été prise pour cette saison au sujet de Livakovic. Il pourrait être prêté à un autre club que Zagreb, ou même intégrer l’effectif barcelonais à condition que le plafond salarial permette au Barça de l’inscrire. Au coeur de ce dossier ? Andy Bara, représentant de Livakovic et habitué à collaborer avec le FC Barcelone. La bonne Coupe du Monde de Livakovic avec la Croatie aurait également rassuré les dirigeants catalans.