BL : le Borussia Dortmund tenu en échec à Cologne

Dernière rencontre de la 27e journée de Bundesliga : dans son RheinEnergieStadion, le FC Cologne affrontait le Borussia Dortmund, dauphin du Bayern Munich. Invaincus sur ses 5 derniers matches en Championnat, le BvB souhaitait suivre la dynamique des Bavarois, vainqueurs de l’Union Berlin ce samedi. Les Boucs pouvaient quant à eux revenir à un point des premières places européennes en cas de victoire.

La suite après cette publicité

Finalement, les deux formations se quittaient sur un match nul (1-1). Marcus Wolf, déjà buteur la semaine passée face à l’Arminia, récidivait ce soir et ouvrait le score pour les Jaune-et-Noir (1-0, 8e) avant que le Suédois Sebastian Andersson, servi par l’attaquant français Anthony Modeste, n’égalise pour les locaux avant la pause (1-1, 36e). Un score de parité qui permet à Dortmund de revenir à six points du Bayern, Cologne reste 7e et perd deux points importants dans la course à l’Europe.