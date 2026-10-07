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Équipe de France : Zinédine Zidane va changer radicalement une vieille habitude de Didier Deschamps

Par Matthieu Margueritte
1 min.

L’équipe de France n’est pas encore qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, mais elle peut être satisfaite de ses prestations lors de cette trêve internationale. Avec trois victoires et un nul en quatre matchs, les Bleus occupent la première place du classement du groupe 1 de la Ligue A, avec trois points d’avance sur l’Italie.

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Ravi de ses premiers pas à la tête des Tricolores, Zinédine Zidane a désormais un mois pour préparer le prochain rassemblement. Et selon L’Équipe, le nouveau patron des Bleus compte utiliser ce laps de temps pour opérer de manière très différente par rapport à Didier Deschamps. En effet, l’ancien sélectionneur envoyait souvent Guy Stéphan et Franck Raviot aller superviser les joueurs. Zidane, lui, compte se déplacer personnellement le plus souvent possible afin d’avoir le plus de contacts directs avec ses ouailles.

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