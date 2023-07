Real Madrid : la première remarquée de Jude Bellingham

La suite après cette publicité

« C’est un joueur fantastique. Très important. Un intérieur complet, qui a beaucoup d’intensité et se déplace très bien sans le ballon. C’est différent des autres moyens dont nous disposons. Pour trouver des lacunes, ajoutez quelque chose d’autre à ce modèle qui a une qualité extraordinaire. Je pense avoir répondu à toutes les questions ». Après la rencontre qui a opposé le Real Madrid à l’AC Milan dans la nuit de dimanche à lundi, Carlo Ancelotti s’est montré plutôt satisfait de la prestation de Jude Bellingham, qui a disputé un peu plus d’une heure de jeu à Los Angeles.

« Son début a été à la hauteur du Real Madrid », résume le média espagnol Relevo au sujet du joueur qui a joué derrière les deux attaquants, dans une sorte de 4-4-2 losange. Carlo Ancelotti a d’ailleurs répondu aux interrogations sur son positionnement. « Pour le système que nous avons utilisé aujourd’hui, il sera numéro dix, si nous jouons avec un 4-3-3, ce sera à l’intérieur à droite. Pour lui, il est préférable d’être dix car il est proche de la région. Cela dépend du système. Il faut attendre un peu pour savoir comment ça se passe pendant la saison », a-t-il ainsi lancé.

À lire

FC Andorra : Gerard Piqué veut recruter au Real Madrid

Les médias sont sous le charme

« Il a été le meilleur en première période », indique de son côté Marca, qui rajoute que le meneur de jeu des Three Lions « offrira beaucoup de bonheur aux Madrilènes ». Il faut dire que face aux Milanais, l’ancien du Borussia Dortmund a été très participatif et ne s’est pas caché. Il a eu beaucoup d’influence sur le jeu madrilène, et même s’il n’a logiquement pas encore beaucoup d’automatismes avec ses nouveaux partenaires, on a pu voir quelques actions de grande classe de sa part.

La suite après cette publicité

Sur les réseaux sociaux, les quelques fans madrilènes qui ont fait nuit blanche se sont aussi régalés devant les prestations de l’Anglais. Une chose est sûre, Carlo Ancelotti compte sur lui dès maintenant et veut l’intégrer au plus vite, et ce n’est pas un hasard si Bellingham est le joueur qui a disputé le plus de minutes hier soir. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi pour le duel face à Manchester United.