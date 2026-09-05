AS Roma : la grosse mise au point de Gasperini sur le transfert de Manu Koné

Gian Piero Gasperini a tenu à rétablir sa version concernant le transfert avorté de Manu Koné à Chelsea. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de l’AS Roma assure n’avoir jamais posé son veto au départ du milieu français, contrairement aux informations parues. « Je n’ai aucun mérite, il n’y a eu aucun veto. Jusqu’au match contre Lecce, je n’avais rien entendu au sujet de Koné. Après, il n’y aurait de toute façon plus eu le temps de négocier. Et puis, nous n’avons jamais reçu d’offre officielle de Chelsea », a expliqué le technicien italien. Une mise au point qui contraste avec la version, selon laquelle Gasperini aurait menacé de démissionner si le Français quittait Rome.

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Le dossier avait pourtant beaucoup fait parler dans les dernières heures du mercato. Chelsea était annoncé très intéressé par Koné et un accord autour de 58 millions d’euros entre les deux clubs avait même été évoqué, avec une offensive des Blues pouvant approcher les 60 millions. L’opération n’a finalement jamais abouti et le milieu français est resté à la Roma, où il occupe une place importante dans le projet de Gasperini. Alors que les Giallorossi retrouvent la Ligue des Champions et nourrissent de grandes ambitions en Serie A, l’entraîneur romain affirme donc que l’échec du transfert ne résulte pas d’une intervention de sa part, mais qu’aucune proposition officielle de Chelsea n’est arrivée sur la table.