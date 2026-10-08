Getafe : Dani Carvajal exige une clause pas très classe pour signer…

Dani Carvajal signera-t-il à Getafe ? Alors que son arrivée à Getafe semblait compromise ces dernières heures, le quotidien AS assure que le transfert de l’ancien défenseur du Real Madrid n’est pas définitivement abandonné, mais simplement mis en attente jusqu’à lundi prochain. Pourtant, un accord total aurait déjà été trouvé entre les deux parties et le latéral espagnol aurait même passé sa visite médicale. Le principal obstacle concernerait le contrôle financier de la Liga, qui refuserait de valider les conditions salariales proposées.

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Toujours selon les médias locaux, Carvajal aurait accepté une importante baisse de salaire pour rejoindre Getafe, mais les instances du championnat espagnol estimeraient que sa rémunération ne correspond pas à son statut ni à ses précédents revenus. Elles appliqueraient donc une valorisation salariale supérieure au montant réellement prévu dans son contrat, empêchant pour le moment son inscription dans l’effectif. Face à cette situation, le président de Getafe, Ángel Torres, s’est montré beaucoup plus prudent après avoir affiché son optimisme la veille.

Pas encore arrivé, Carvajal pense déjà à sa porte de sortie

« Je vous l’ai dit hier et ce matin. Rien ne se concrétise. Cela n’a rien à voir avec la Liga. En principe, c’est tombé à l’eau. Dans le football, ce qui est blanc aujourd’hui peut être noir demain », a-t-il déclaré. Malgré ces propos, le club garderait espoir de finaliser l’opération. Cependant, Radio Marca apporte une version quelque peu différente et assure que Carvajal a également imposé une condition qui participerait au blocage de la situation. Concrètement, l’ancien Merengue veut pouvoir quitter sa potentielle équipe quelques mois à peine après l’avoir rejointe.

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« Il a passé la visite médicale. Le seul problème, c’est que Carvajal, d’après les informations dont nous disposons, souhaite une clause lui permettant, s’il reçoit une offre d’un autre club lors du mercato d’hiver, de partir. Comme vous pouvez le comprendre, proposer un contrat de deux mois à n’importe qui doté d’un minimum de bon sens… Sans compter que, logiquement, il faut également tenir compte de la situation en Liga », a déclaré le journaliste Roberto Gómez. Le dossier devrait connaître une nouvelle avancée lundi, avec le retour en Espagne de l’agent de Carvajal, actuellement à l’étranger.