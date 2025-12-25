Menu Rechercher
Commenter 2

Eduardo Camavinga lance une académie de football en Angola

Par André Martins
4 min.
Eduardo Camavinga @Maxppp

Profitant de la trêve de Noël accordée par le Real Madrid, Eduardo Camavinga s’est rendu en Angola, son pays natal, où il a vécu ses premiers mois. À Luanda, le milieu de terrain de 23 ans, accompagné de ses parents, a été reçu par le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de concrétiser un projet de création d’une académie de football et d’une école, des initiatives qui ont reçu le soutien du secrétaire d’État Paulo Madeira.

La suite après cette publicité

« J’ai choisi de créer une académie de football et une école pour les jeunes ici afin de rendre à mon pays ce qu’il m’a apporté. Cela me remplit de joie. Mes parents sont très fiers. Je suis également très heureux d’être de retour dans mon pays et d’avoir l’opportunité de contribuer à son développement », a-t-il déclaré devant la presse à la sortie de la réunion. Interrogé plus tôt à l’aéroport sur la CAN, l’international français a assuré qu’il soutiendrait les Palancas Negras, convaincu de leurs chances de succès après de bonnes prestations en 2023 (élimination en quarts de finale contre le Nigeria).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Angola
Eduardo Camavinga

En savoir plus sur

Angola Flag Angola
Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier