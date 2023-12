Real Madrid : Ancelotti ne fera pas de cadeau à Tchouaméni

À peine revenu de blessure, Aurélien Tchouaméni va devoir prendre sur lui. La raison est simple : le Real Madrid est dans l’urgence avec une infirmerie qui ne cesse de se remplir. Si Eder Militao est blessé depuis de longues semaines désormais, c’est David Alaba qui a cette fois-ci était touché par la poisse. L’Autrichien est en effet sorti prématurément face à Villarreal et souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou. Alors, pour pallier son absence en défense centrale, Carlo Ancelotti pourrait bien être forcé de faire redescendre d’un cran Tchouaméni.

La suite après cette publicité

Mercredi, lors de la conférence de presse d’avant-match du Real Madrid, qui affronte Alavés jeudi soir (21h30), le Mister a expliqué que l’ancien joueur de l’AS Monaco devra sans doute dépanner en défense, même si ce n’est pas son poste de prédilection. «Tchouaméni n’aime pas jouer défenseur central comme Camavinga n’aime pas jouer défenseur latéral. Mais il est très bon comme défenseur central et il le sait. Il a compris que s’il y a une urgence, il jouera défenseur central pour un ou deux matchs. Après, le futur de Tchouaméni au Real Madrid, c’est comme pivot (milieu de terrain), et nous le savons tous», a-t-il expliqué. Une solution qui pourrait être viable à court terme, même si Carlo Ancelotti ne ferme pas la porte à des renforts cet hiver : «Le marché de janvier ne se termine que le 31, nous chercherons la meilleure solution possible. Pour l’instant, nous ne sommes pas pressés. Nous allons bien finir l’année et ensuite nous aurons le temps de prendre la meilleure décision possible.»