Bordeaux : Gérard Lopez doit 3M d’euros à l’URSSAF

Depuis plusieurs mois, l’avenir des Girondins de Bordeaux s’assombrit. Alors que le club devait absolument remonter en Ligue 1 cette saison pour survivre financièrement, cela n’a pas été le cas et Gérard Lopez se retrouve donc encore une fois dans la difficulté économique. Il y a quelques semaines, Sud-Ouest révélait même que l’entreprise de ménage du centre d’entraînement n’était plus payée et que l’arrosoir des pelouses ne fonctionnait plus.

Une situation catastrophique et qui devait forcer Gérard Lopez à réagir. Selon les informations de France-Bleu, l’actionnaire du club a enfin décidé de remettre la main à la poche. Ces derniers jours, il a réglé tous les frais permettant au club de bien finir la saison. Plus globalement, il a aussi soulagé la trésorerie du club puisqu’il a mis un peu plus de 5 millions d’euros dans les caisses du club. Il va également régler ses cotisations à l’URSSAF qui s’élèvent à 3 millions d’euros. Reste à savoir maintenant si Bordeaux va réussir à passer, encore une fois, la DNCG cet été…