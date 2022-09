La convocation de l'Uruguay sans Edinson Cavani, qui privilégie Valence

Edinson Cavani (35 ans) est un grand professionnel et le démontre une nouvelle fois. Récemment arrivé du côté de Valence, l'attaquant uruguayen a refusé d'être convoqué avec la sélection nationale afin de pouvoir pleinement se consacrer à son nouveau club.

📋 𝘾𝙊𝙉𝙑𝙊𝘾𝘼𝘿𝙊𝙎



Lista de convocados de @AlonsoDT para la próxima Fecha FIFA.



🆚🇮🇷 (23/9)

🆚🇨🇦 (27/9)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/N1qeSFuUzG — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2022

Comme annoncé par Gennaro Gattuso ce vendredi, le joueur de la Celeste n'honorera donc pas ses 134e et 135e capes avec l'Uruguay, qui rencontrera l'Iran et le Canada, les 23 et 27 septembre prochain. Selon AS, il pourrait d'ailleurs même être convoqué par son coach italien pour la réception du Celta de Vigo ce samedi.