Liga : le Betis s’impose à Valence sur le fil

Ce soir, le stade de Mestalla accueillait le match en retard de la première journée de Liga entre Valence et le Betis. Après avoir été tenu en échec à domicile samedi dernier par le Celta de Vigo (0-0), le club che souhaitait enfin lancer sa saison face à des Andalous septièmes du classement après leur victoire contre la Real Sociedad (1-0).

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Les deux équipes se sont neutralisées pendant quasiment toute la rencontre avant que Pablo Garcia marque le but décisif à la 83e minute, quatre minutes seulement après son entrée en jeu. Une réalisation qui permet aux Sévillans de s’imposer 1-0 et de grimper à la deuxième place du classement.