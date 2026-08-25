Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : le Betis s’impose à Valence sur le fil

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mestalla, le stade de Valence @Maxppp
Valence 0-1 Betis

Ce soir, le stade de Mestalla accueillait le match en retard de la première journée de Liga entre Valence et le Betis. Après avoir été tenu en échec à domicile samedi dernier par le Celta de Vigo (0-0), le club che souhaitait enfin lancer sa saison face à des Andalous septièmes du classement après leur victoire contre la Real Sociedad (1-0).

La suite après cette publicité

Les deux équipes se sont neutralisées pendant quasiment toute la rencontre avant que Pablo Garcia marque le but décisif à la 83e minute, quatre minutes seulement après son entrée en jeu. Une réalisation qui permet aux Sévillans de s’imposer 1-0 et de grimper à la deuxième place du classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Valence
Betis

En savoir plus sur

Liga Liga
Valence Logo Valence
Betis Logo Real Bétis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier