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Coupe du Monde

Angleterre - Argentine : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Angleterre vs Argentine @Maxppp
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Angleterre Argentine
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Ce mercredi, les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 se concluent. On a le droit à un choc intéressant entre l’Angleterre et l’Argentine. Les Three Lions s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Reece James, John Stones, Marc Guéhi et Djed Spence. Elliot Anderson et Declan Rice sont associés au milieu du terrain avec Jude Bellingham un cran plus haut. En pointe, Harry Kane est accompagné par Morgan Rogers et Anthony Gordon.

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De son côté, l’Albiceleste s’organise dans un 4-4-2 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernandez et Alexis MacAllister. Devant, Julian Alvarez est en pointe avec Lionel Messi en soutien.

Les compositions

Angleterre :

Angleterre

4-2-3-1
Officielle

Argentine :

Argentine

4-4-2
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Samedi 18 juillet

  • Finale pour la 3e place (23h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 19 juillet

  • Finale (21h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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