FC Nantes : les salariés montent au créneau

C'est dans un climat délétère que le FC Nantes accueille Angers dimanche à la Beaujoire. Entre manifestations des supporters pour réclamer l'éviction de Waldemar Kita et l'enquête du fisc qui réclame 14,8 millions d'euros au président des Canaris, le contexte s'avère plus que jamais anxiogène autour du club. Ce vendredi, Philippe Laurent et Hafid Abdelaziz, deux des huit élus du CSE du FC Nantes, se sont invités en conférence de presse.

Une prise de parole marquée par la volonté des salariés de condamner les attaques violentes qui ont ciblé certains employés ces derniers jours, notamment lors du dernier rassemblement des supporters. Les salariés réclament l'union sacrée autour du club et appellent au calme et au respect de l'institution révèle ainsi Ouest-France. Reste à savoir si cet appel au calme sera suffisant avant une nouvelle manifestation des supporters prévue dimanche...