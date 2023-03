Chelsea-BVB : le soulagement de Graham Potter

Il jouait gros ce soir. Suite aux mauvais résultats de Chelsea en championnat, une victoire ce soir était impérative. Pour le bien du club et son projet, mais aussi pour Graham Potter, qui aurait probablement été licencié en cas d’élimination. Chelsea commençait ainsi à sérieusement explorer certaines pistes pour le remplacer, à l’image de Luis Enrique.

« Il y a eu beaucoup d’émotions. C’était tendu à la fin mais les joueurs ont été fantastiques. Je suis ravi de cette victoire. Il y a une ambiance fantastique dans le vestiaire. On a traversé une période difficile, et cette compétition a beaucoup d’importance pour nous. On voulait continuer et atteindre les 8 meilleurs, ça va nous aider pour les prochaines semaines. Le mérite revient aux joueurs qui ont tout donné sur les deux matchs, ils méritent cette qualification », a lancé le coach britannique. Sacré soulagement pour lui !

