Montpellier-Troyes : les compositions sont là

Le MHSC et l'Estac se retrouvent à la Mosson pour démarrer leur saison de Ligue 1 (un match à suivre en direct commenté). Montpellier, 13e du dernier exercice, reste sur une fin de saison compliquée, avec 7 défaites et 2 nuls. Pire, les Héraultais ont perdu leurs 5 matches amicaux à l'intersaison. Troyes avait fini 15e, arrachant 1 victoire et 2 nuls lors des 4 dernières journées. Les Aubois ont remporté 2 de leurs 5 matches de préparation.

Pour cette première affiche, Dall'Oglio titularise ses recrues Khazri, Sainte-Luce, Sacko et Maouassa. Savanier reste capitaine, reculé aux côtés de Chotard en l'absence de Ferri. Wahi est en pointe. Pour l'Estac, Chavalerin, Ripart et Baldé seront chargés de l'animation offensive. Bruus et Porozo, achetés cet été, sont dans le XI.

Les compositions

Montpellier : Omlin (g.) - Tchato, Sacko, Sakho, Sainte-Luce - Savanier (cap.), Chotard - Mavididi, Khazri, Maouassa - Wahi

Troyes : Gallon (g.) - Bruus, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Larouci - Ripart, Kouamé, Tardieu (cap.), Chavalerin - Baldé