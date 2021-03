Liga : Huesca et Osasuna se quittent dos à dos

Huesca recevait ce samedi Osasuna pour le compte de la 28ème journée de Liga. Une rencontre entre deux équipes du bas de tableau. Huesca, 20ème et bon dernier, affrontait Osasuna, 13ème mais dont le maintien dans l’élite espagnol n’était toujours pas assuré. Malgré sa dernière place, Huesca pouvait encore croire à un maintien alors que seulement quatre points sépare l’équipe de Pacheta du premier non relégable.

En première période, aucun but n’était inscrit par les deux équipes. 0-0 à la mi-temps, et au coup de sifflet final également puisque le score ne parvenait pas à se débloquer en seconde période malgré la domination de Huesca. Résultat qui n’arrangeait personne et qui bloquait les deux formations au classement. Avec ce match nul, Huesca reste 20ème et Osasuna ne bouge pas de la 13ème position.

Le classement de la Liga