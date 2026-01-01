Wonderkids 2025 : qui sont les 50 meilleurs joueurs U21 de la planète ?

Comme à chaque fin d’année depuis désormais 8 ans, Foot Mercato vous livre au moment des fêtes les résultats de ses votes pour les Wonderkids. L’objectif est ainsi de mettre en valeur les jeunes talents de 21 ans ou moins qu’on considère comme les meilleurs et les plus prometteurs du moment. Cette année, les joueurs nés à partir du 1er janvier 2004 sont mis à l’honneur et nous avons livré notre top 50. Celui-ci est composé de quatre gardiens, dix défenseurs centraux, huit latéraux, quinze milieux de terrain et treize attaquants.

Les gardiens de Ligue 1 en force, Rico Lewis encore premier

Au poste de gardien de but, la Ligue 1 est mis en évidence puisque les quatre premiers évoluent dans notre championnat. En première position, on retrouve Robin Risser (France, RC Lens, 21 ans, 16 points) qui brille avec le leader lensois. Arrivé de Strasbourg, il s’est vite adapté au club artésien et se retrouve également international U21 avec la France. Il devance d’une courte tête celui qui l’a amené à quitter l’Alsace : Mike Penders (Belgique, Strasbourg, 20 ans, 15 points). Le portier prêté par Chelsea est vite devenu numéro un et montre des choses intéressantes avec l’équipe de Liam Rosenior même s’il doit encore gommer quelques lacunes. Guillaume Restes (France, Toulouse, 20 ans, 10 points) arrive à la troisième place. Gardien titulaire à Toulouse depuis désormais trois ans, l’international U21 est une valeur sûre de son championnat. Arrivé cet été comme numéro 3 au PSG, Renato Marin (Italie, Paris Saint-Germain, 19 ans, 9 points) prend la quatrième position. Devant faire face à une forte concurrence, il n’a pas encore débuté depuis qu’il est venu en provenance de l’AS Rome.

Au poste de latéral droit, on retrouve logiquement Rico Lewis (Angleterre, Manchester City, 21 ans, 20 points). Déjà premier de nos votes l’an dernier, le jeune talent de Manchester City n’est pas toujours titulaire avec son club, mais reste un élément intéressant de l’équipe de Pep Guardiola et poursuit sa progression. Juste derrière, Ivan Fresneda (Espagne, Sporting CP, 21 ans, 12 points) suit. Après des débuts compliqués la saison dernière avec son club, il est désormais devenu incontournable et reprend sa progression. Parti de l’Olympique Lyonnais, Saël Kumbedi (France, Wolfsbourg, 20 ans, 8 points) a rebondi en Allemagne et performe. En huit matches, il a déjà livré 4 passes décisives et reprend sa progression avec plus de temps de jeu. Il est à égalité avec Alex Jimenez (Espagne, Bournemouth, 20 ans, 8 points) qui s’épanouit en Angleterre. Ancien du Real Madrid et prêté à Bournemouth par l’AC Milan, il a renforcé la défense des Cherries tout en étant un élément intéressant offensivement.

Une charnière espagnole, Strasbourg penche à gauche

En charnière, on a opté pour un duo 100% espagnol. En effet, Dean Huijsen (Espagne, Real Madrid, 20 ans, 20 points) a reçu le plus de votes avec sa belle saison à Bournemouth et son adaptation réussie chez les Merengues. À ses côtés, on retrouve Pau Cubarsi (Espagne, FC Barcelone, 18 ans, 17 points) qui sort d’une belle saison avec les Blaugrans avec qui il a remporté la Liga. Troisième, le Français Leny Yoro (France, Manchester United, 20 ans, 15 points) n’a pas toujours connu des moments faciles, mais s’adapte bien à la Premier League tout comme Christian Mosquera (Espagne, Arsenal, 21 ans, 14 points). Arrivé cet été de Valence du côté des Gunners, il a déjà pris une autre dimension. Une situation que connaît également Jérémy Jacquet (France, Rennes, 20 ans, 12 points) devenu incontournable en Bretagne depuis début 2025 et la nomination d’Habib Beye sur le banc rennais.

Passé proche de signer à Marseille, mais resté en Belgique, Joel Ordonez (Équateur, FC Bruges, 21 ans, 11 points) confirme tout son talent cette saison avec notamment de belles prestations en Ligue des Champions. Parti de Lens l’hiver dernier pour aller en Premier League, Abdukodir Khusanov (Ouzbékistan, Manchester City, 21 ans, 9 points) se heurte à une forte concurrence, mais montre des choses intéressantes quand il joue. Justement, celui qui l’a plus ou moins remplacé six mois plus tard, Samson Baidoo (Autriche, RC Lens, 21 ans, 8 points) est récompensé pour son bon début de saison avec le club nordiste. Devenu un joueur établi en Ligue 1 et devenu international, Mamadou Sarr (Sénégal, Strasbourg, 20 ans, 7 points) disputera prochainement la Coupe d’Afrique des Nations et s’impose comme un élément prometteur. Autre joueur de Ligue 1 à figurer dans ce classement, Christian Mawissa (France, AS Monaco, 20 ans, 6 points) arrive en dixième position des suffrages pour les défenseurs centraux.

Au poste de latéral gauche, la concurrence était forte, mais c’est Valentin Barco (Argentine, Strasbourg, 21 ans, 14 points) qui prend la première place. Après des échecs à Brighton et Séville, l’Argentin s’est relancé en Alsace et même s’il évolue de moins en moins comme latéral pour occuper le poste de milieu relayeur, cela reste son poste de formation. Situation inverse pour Myles Lewis-Skelly (Angleterre, Arsenal, 19 ans, 11 points) qui est un milieu de formation repositionné latéral gauche. Si Riccardo Calafiori lui a repiqué le poste de titulaire cette saison, le jeune anglais lui avait volé sa place l’an dernier. Il compte autant de suffrages que Lewis Hall (Angleterre, Newcastle, 21 ans, 11 points). La pépite des Magpies prend de plus en plus d’avance et brille en Premier League. Ailier de formation, Diego Moreira (Belgique, Strasbourg, 21 ans, 10 points) a reculé pour mieux avancer. Piston avec les Alsaciens, il est devenu incontournable avec l’actuel leader de Ligue Europa Conference.

Le Paris Saint-Germain en force au milieu

Champion d’Europe, le Paris Saint-Germain a réalisé une année 2025 de rêve et elle le doit en partie à Joao Neves (Portugal, Paris Saint-Germain, 21 ans, 27 points) et Désiré Doué (France, Paris Saint-Germain, 20 ans, 23 points) qui ont brillé avec le club francilien. Ils font partie de l’équipe au même titre que Lennart Karl (Allemagne, Bayern Munich, 17 ans, 16 points) révélation des dernières semaines. Auteur d’un début de saison canon avec le Bayern Munich, il a su faire oublier l’absence de Jamal Musiala, rien que ça ! La concurrence était bien rude puisqu’il devance pour une voix Warren Zaïre-Emery (France, Paris Saint-Germain, 19 ans, 15 points) qui ne permettra pas de triplé parisien puisqu’il termine quatrième. Il obtient autant de suffrages que deux Madrilènes avec Franco Mastantuono (Argentine, Real Madrid, 18 ans, 15 points) qui montre de belles choses depuis son arrivée cet été en provenance de River Plate et Arda Güler (Turquie, Real Madrid, 20 ans, 15 points) qui est enfin titulaire avec la Casa Blanca. Formé avec le club merengue, Nico Paz (Argentine, Côme, 21 ans, 14 points) est parti du côté de l’Italie et montre depuis la saison dernière qu’il est déjà un des meilleurs joueurs du championnat. Ce statut, Ayyoub Bouaddi (France, Lille OSC, 18 ans, 14 points) l’a en Ligue 1. Cadre du club nordiste, il ne cesse de franchir les paliers avec facilité.

Neuvième, Andrey Santos (Brésil, Chelsea, 21 ans, 13 points) confirme en Angleterre tout le talent qu’il avait montré du côté de Strasbourg. S’il doit essuyer une forte concurrence en club, il répond présent quand il est amené à jouer. S’il a contracté de nombreuses blessures, son talent reste intact. Moins titulaire, mais toujours intéressant quand il peut jouer, Gavi (Espagne, FC Barcelone, 21 ans, 12 points) reste promis à un grand avenir. La question c’est plutôt quand est-ce qu’il pourra retrouver de la continuité physique. Lui en revanche, il en a retrouvé cette saison. Formant un solide double pivot avec Joshua Kimmich en club, Aleksandar Pavlovic (Allemagne, Bayern Munich, 21 ans, 11 points) reprend des couleurs après un dernier exercice plus délicat. Le jeune milieu allemand représente l’avenir à son poste. Censé être la même chose pour le football anglais, Kobbie Mainoo (Angleterre, Manchester United, 20 ans, 10 points) est dans le dur sous les ordres de Ruben Amorim. Pour autant, le talent est présent et il sera amené à le démontrer que ce soit chez les Red Devils ou en cas de départ. Buteur en finale de la dernière Ligue des Champions, Senny Mayulu (France, Paris Saint-Germain, 19 ans, 10 points) est aussi mis en lumière. Le jeune et polyvalent milieu a pris plus de poids depuis la fin de l’été et poursuit sa progression. Celle-ci stagne un peu plus en revanche pour Ethan Nwaneri (Angleterre, Arsenal, 18 ans, 10 points) chez les Gunners. Avant cet été en revanche, il crevait l’écran et symbolise le joli centre de formation du club londonien. Enfin, le terme wonderkid lui colle ci-bien. Nouvelle coqueluche du football portugais Rodrigo Mora (Portugal, FC Porto, 18 ans, 9 points) s’est révélé en 2025. Et même si c’est plus dur depuis que Francesco Farioli est devenu son coach, le jeune milieu offensif continue de montrer son talent dés qu’il en a l’occasion.

Yamal l’évidence, Estevao et Yildiz crèvent l’écran

Bon pas de surprise pour le meilleur jeune attaquant actuel puisqu’il figure parmi les meilleurs joueurs tout âge confondu. Star de son club et de sa sélection, Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone, 18 ans, 26 points) est évidemment premier comme l’an dernier. Remuant, décisif et capable de porter ses équipes vers la victoire, il est à la fois le présent et l’avenir. Mais d’autres joueurs sont amener également à choquer le monde du football et Estevao (Brésil, Chelsea, 18 ans, 25 points) est fait de ce bois également. L’ailier brésilien qui réalise un début de saison canon avec les Blues et confirme ses belles prestations à Palmeiras a convaincu notre rédaction. Même chose pour Kenan Yildiz (Turquie, Juventus, 20 ans, 19 points) qui est passé de la petite pépite de la Vieille Dame à son patron au fil des mois. S’il ne figure pas dans notre onze type, Malick Fofana (Belgique, Olympique Lyonnais, 20 ans, 16 points) s’impose comme l’un des grands talents offensifs de demain. Auteur d’une année 2025 solide avec les Gones, il est passé de détonateur à leader de cette équipe. Cinquième Endrick (Brésil, Real Madrid, 19 ans, 12 points) ne joue plus vraiment sous les ordres de Xabi Alonso. Amené à partir cet hiver en prêt et peut-être pour devenir le coéquipier de Malick Fofana, il essayera de reprendre sa progression. Son talent en tout cas nous a mis d’accord. Même chose pour Geovany Quenda (Portugal, Sporting CP, 18 ans, 12 points) qui est devenu incontournable en club et international portugais. Il a d’ailleurs déjà signé du côté de Chelsea.

Toujours en Premier League, Savinho (Brésil, Manchester City, 21 ans, 11 points) a été mis en avant. Dribbleur et créatif de talent, il devra néanmoins progresser sur la finition pour devenir ce joueur total qu’il est censé devenir. Le talent est encore plus brut, mais il reste exceptionnel. Lancé cette saison avec les Gunners, Max Dowman (Angleterre, Arsenal, 16 ans, 11 points) est le plus jeune joueur de ce classement. Déjà précieux et décisif lors de ses entrées en jeu, le prometteur talent anglais a tout pour devenir une référence à son poste. Devenu persona non grata avec Manchester United, Alejandro Garnacho (Argentine, Chelsea, 21 ans, 10 points) a changé d’air cet été. Mieux avec les Blues, il relance sa carrière et s’établit comme un joueur frisson de Premier League. Chez le voisin londonien, on retrouve un Français avec Mathys Tel (France, Tottenham, 20 ans, 10 points). Tout n’a pas été simple lors des derniers mois pour le natif de Sarcelles dont le potentiel reste intact. Avec les Spurs, il essaye de réimpulser une nouvelle dynamique. Libéré des blessures, Roony Bardghji (Suède, FC Barcelone, 20 ans, 10 points) est parti de Copenhague pour le soleil de la Catalogne. Doublure de Lamine Yamal, il montre de la vivacité et de la créativité et se distingue comme joker. Lui, il ne brille pas avec le Barça mais contre eux. Auteur d’un match XXL en Ligue des Champions contre les Catalans et une belle campagne européenne, Carlos Forbs (Portugal, FC Bruges, 21 ans, 9 points) crève l’écran. Épanoui en Belgique et devenu international portugais, il a enfin trouver le club pour grandir au niveau professionnel après des aventures difficiles à l’Ajax Amsterdam et à Wolverhampton. Enfin, Eli Junior Kroupi (France, Bournemouth, 19 ans, 9 points) a aussi été mis en avant pour sa belle saison où il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 en permettant la promotion de Lorient. Mais aussi pour ce début de saison prometteur du côté de Bournemouth avec déjà des images fortes en Premier League.

Le onze type :

Robin Risser (RC Lens) - Rico Lewis (Manchester City), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Valentin Barco (RC Strasbourg) - Lennart Karl (Bayern Munich), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain) - Lamine Yamal (FC Barcelone), Kenan Yildiz (Juventus), Estevao (Chelsea)

Le palmarès des éditions précédentes

Ils ont obtenu au moins un vote :

Gardiens :

Gabriel Slonina (Etats-Unis, Chelsea, 5 points)

Mathieu Patouillet (France, Al-Hilal, 3 points)

Rome Jayden Owusu-Odurro (Pays-Bas, AZ Alkmaar, 3 points)

Massimo Pessina (Italie, Bologne, 2 points)

James Beadle (Angleterre, Birmingham, 2 points)

Dennis Seimen (Allemagne, Paderborn, 2 points)

Matthieu Epolo (RD Congo, Standard de Liège, 2 points)

Lorenzo Torriani (Italie, AC Milan, 1 point)

Diego Kochen (Etats-Unis, FC Barcelone, 1 point)

Aron Yaakobishvili (Géorgie, Andorre, 1 point)

Fran Gonzalez (Espagne, Real Madrid, 1 point)

Armin Pecsi (Hongrie, Liverpool, 1 point)

Diego Callai (Brésil, Sporting CP, 1 point)

Max Weiss (Allemagne, Burnley, 1 point)

Ewen Jaouen (France, Stade de Reims, 1 point)

Joao Pedro (Brésil, Santos, 1 point)

Gonçalo Ribeiro (Portugal, FC Porto, 1 point)

Joao Carvalho (Portugal, Braga, 1 point)

Tiago Pereira Cardoso (Luxembourg, Gladbach, 1 point)

Latéraux droits :

Michael Kayode (Italie, Brentford, 4 points)

Martim Fernandes (Portugal, FC Porto, 4 points)

Hector Fort (Espagne, Elche, 3 points)

Gady Beyuku (France, Modène, 3 points)

Yoram Zagué (France, Copenhague, 3 points)

Kosta Nedeljkovic (Serbie, RB Leipzig, 3 points)

Givairo Read (Pays-Bas, Feyenoord, 2 points)

Kyriani Sabbe (Belgique, FC Bruges, 2 points)

Buba Sangaré (Espagne, AS Roma, 1 point)

Vinicius Tobias (Brésil, Shakhtar Donetsk, 1 point)

Ognjen Mimovic (Serbie, Pafos, 1 point)

Mitja Ilenic (Slovénie, New York City, 1 point)

Pedro Lima (Brésil, Wolverhampton, 1 point)

Joao Moreira (Brésil, Sao Paulo, 1 point)

Ali Maamar (Maroc, Anderlecht, 1 point)

Daniel Banjaqui (Portugal, Benfica, 1 point)

Zachary Athekame (Suisse, AC Milan, 1 point)

Défenseurs centraux :

Tylel Tati (France, FC Nantes, 5 points)

Vitor Reis (Brésil, Girona, 5 points)

Giovanni Leoni (Italie, Liverpool, 4 points)

Yarek Gasiorowski (Espagne, PSV Eindhoven, 3 points)

Jaydee Canvot (France, Crystal Palace, 3 points)

Ousmane Diao (Sénégal, Midtjylland, 3 points)

Aaron Anselmino (Argentine, Borussia Dortmund, 3 points)

Jorthy Mokio (Belgique, Ajax Amsterdam, 2 points)

Pietro Comuzzo (Italie, Fiorentina, 2 points)

Jacobo Ramon (Espagne, Côme, 2 points)

Joan Martinez (Espagne, Real Madrid, 2 points)

Abdelhamid Aït Boudlal (Maroc, Stade Rennais, 2 points)

Antoine Mendy (Sénégal, OGC Nice, 2 points)

Jeanuël Belocian (France, Bayer Leverkusen, 2 points)

Axel Tape (France, Bayer Leverkusen, 2 points)

Luka Vuskovic (Croatie, Hambourg SV, 2 points)

Honest Ahanor (Nigéria, Atalanta, 2 points)

Nathan Zézé (France, Neom SC, 1 point)

Malcolm Jeng (Suède, Feyenoord, 1 point)

Luca Marianucci (Italie, Napoli, 1 point)

Jan-Carlo Simic (Serbie, Al-Ittihad, 1 point)

Bastien Meupiyou (France, Alverca, 1 point)

Willy Kambwala (France, Villarreal, 1 point)

Jon Martin (Espagne, Real Sociedad, 1 point)

Josh Achaempong (Angleterre, Chelsea, 1 point)

Matte Smets (Belgique, Genk, 1 point)

Anrie Chase (Japon, RB Salzbourg, 1 point)

Jeyland Mitchell (Costa Rica, Sturm Graz, 1 point)

Joane Gadou (France, RB Salzbourg, 1 point)

Ayman El Wafi (Maroc, Lugano, 1 point)

Mikayil Faye (Sénéga, Cremonese, 1 point)

El Chadaille Bitshiabu (France, RB Leipzig, 1 point)

Juma Bah (Sierra Leone, OGC Nice, 1 point)

Mauro Furtado (Portugal, Benfica, 1 point)

Latéraux gauches :

Jorell Hato (Pays-Bas, Chelsea, 9 points)

Patrick Dorgu (Danemark, Manchester United, 8 points)

Dayann Methalie (France, Toulouse, 6 points)

Alex Valle (Espagne, Côme, 5 points)

Nico O’Reilly (Angleterre, Manchester City, 5 points)

Arsène Kouassi (Burkina Faso, FC Lorient, 3 points)

El Hadji Malick Diouf (Sénégal, West Ham, 3 points)

Kassoum Ouattara (France, AS Monaco, 2 points)

Adam Aznou (Maroc, Crystal Palace, 2 points)

Mateo Chavez (Mexique, AZ Alkmaar, 1 point)

Ishé Samuels-Smith (Angleterre, Swansea, 1 point)

José Neto (Portugal, Benfica, 1 point)

Milieux :

Arthur Vermeeren (Belgique, RB Leipzig, 8 points)

Lamine Camara (Sénégal, AS Monaco, 8 points)

Bilal El Khannouss (Maroc, Stuttgart, 7 points)

Carlos Baleba (Cameroun, Brighton, 7 points)

Adam Wharton (Angleterre, Crystal Palace, 7 points)

Djaoui Cissé (France, Stade Rennais, 6 points)

Roméo Lavia (Belgique, Chelsea, 5 points)

Marc Bernal (Espagne, FC Barcelone, 4 points)

Oscar Gloukh (Israël, Ajax Amsterdam, 4 points)

Jobe Bellingham (Angleterre, Borussia Dortmund, 4 points)

Claudio Echeverri (Argentine, Bayer Leverkusen, 4 points)

Archie Gray (Angleterre, Tottenham, 4 points)

Noah Sadiki (RD Congo, Sunderland, 4 points)

Ibrahim Maza (Algérie, Bayer Leverkusen, 4 points)

Lucas Bergvall (Suède, Tottenham, 4 points)

Darryl Bakola (France, Olympique de Marseille, 3 points)

Ethan Mbappé (France, Lille OSC, 3 points)

Eliesse Ben Seghir (Maroc, Bayer Leverkusen, 3 points)

Facundo Buonanotte (Argentine, Chelsea, 2 points)

Julio Enciso (Paraguay, Strasbourg, 2 points)

Kees Smit (Pays-Bas, AZ Alkmaar, 2 points)

Noah Darvich (Allemagne, Stuttgart, 2 points)

Kendry Paez (Equateur, Strasbourg, 2 points)

Habib Diarra (Sénégal, Sunderland, 2 points)

Samir El Mourabet (Maroc, Strasbourg, 2 points)

Can Uzun (Turquie, Eintracht Francfort, 2 points)

Paul Wanner (Allemagne, PSV Eindhoven, 2 points)

Mateus Fernandes (Portugal, West Ham, 2 points)

Assan Ouédraogo (Allemagne, RB Leipzig, 2 points)

Konstantinos Karetsas (Grèce, Genk, 2 points)

Louis Leroux (France, FC Nantes, 1 point)

Cher Ndour (Italie, Fiorentina, 1 point)

Niccolo Pisilli (Italie, AS Roma, 1 point)

Vasilije Adzic (Monténégro, Juventus, 1 point)

Valentin Atangana (France, Al-Ahli, 1 point)

Dro Fernandez (Espagne, FC Barcelone, 1 point)

Khalis Merah (France, Olympique Lyonnais, 1 point)

Dario Essugo (Portugal, Chelsea, 1 point)

Williot Swedberg (Suède, Celta de Vigo, 1 point)

Chema Andrés (Espagne, Stuttgart, 1 point)

Ngal’Ayel Mukau (RD Congo, Lille OSC, 1 point)

Reda Belahyane (Maroc, Lazio, 1 point)

Chris Rigg (Angleterre, Sunderland, 1 point)

Tom Bischoff (Allemagne, Bayern Munich, 1 point)

Aleksey Batrakov (Russie, Lokomotiv Moscou, 1 point)

Attaquants :