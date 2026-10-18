Paris FC : le retourné acrobatique dingue de Lassine Sinayoko face à Rennes

La rencontre entre Rennes et le Paris FC est disputée ce dimanche, avec deux équipes qui se livrent un véritable bras de fer dans un match spectaculaire. Les deux formations se rendent coup pour coup et l’intensité reste présente au fil des minutes alors que le score est à 3-3 à l’heure où ces lignes sont écrites.

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🤯 LE GESTE FOU DE SINAYOKO !!! QUEL MATCH le @ParisFC reprend l’avantage ! 👊 #PFCSRFC https://t.co/odkRv9wiV2 — L1+ (@ligue1plus) October 18, 2026

A la 80e minute, le Paris FC a repris l’avantage. Dans la surface rennaise, Cresswell a disputé un duel aérien avec Sinayoko et a dévié le ballon en chandelle. L’attaquant parisien s’est alors parfaitement repris et a enchaîné avec un retourné acrobatique du pied droit pour tromper le gardien et inscrire un but spectaculaire.