Equipe de France : la sortie honnête de Tolisso sur son absence à la Coupe du Monde

Son absence pour la Coupe du Monde avait fait débat, mais Corentin Tolisso assure l’avoir digérée. Présent en conférence de presse ce mercredi dans le cadre de sa prolongation de contrat à l’OL, le champion du monde 2018 a été interrogé sur l’impact de cette non-convocation chez lui après une saison exceptionnelle en club. Partir en vacances lui a permis d’évacuer plus facilement, assure-t-il.

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«J’ai digéré très rapidement, j’ai pu partir en vacances avec ma famille, mes amis, je me dis que finalement, c’était peut-être un mal pour un bien. Je ne sais pas combien de matchs j’aurais joué si j’avais été en sélection. Je n’aurais peut-être pas joué, mais je me serais en tout cas pas reposé avec les entraînements. Là, j’ai pu me reposer, avoir mes 6 semaines de vacances, j’ai des échéances très importantes avec mon club. L’OL, aujourd’hui, c’est le pus important. Au final, c’est le destin. Si je ne devais pas y aller, c’est que je ne devais pas y aller. Ca m’a permis de me reposer et d’être, je l’espère, performant et prêt pour le premier match de barrage début août.»