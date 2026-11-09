Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est le huitième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. Encore une fois, c’est Raphinha qui termine en tête. Même s’il n’a pas marqué contre l’Atlético de Madrid hier (2-1), le Brésilien comptabilise 15 buts en 11 matches.

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De son côté, Kylian Mbappé maintient le rythme en deuxième position. Le buteur français a encore fait parler la poudre contre Valence (3-0) avec un nouveau pion. Il est désormais crédité d’un joli bilan de 13 réalisations en 12 rencontres. Le podium est complété par Vangelis Pavlidis. Le buteur grec se replace avec désormais 11 buts en 11 matches. Hier contre l’Estrela Amadora (3-2), il a inscrit un nouveau but lors de la victoire de Benfica.

Gift Orban se replace

Gift Orban échoue au pied du podium avec un nouveau but contre Galatasaray malgré la défaite 4-3 d’Amedspor. Le Nigérian affiche dorénavant 10 buts en 11 matches. Cinquième, Lamine Yamal suit avec 10 buts en 12 matches. L’ailier blaugrana n’a pas marqué lors de la victoire 2-1 du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid. Victor Osimhen est sixième avec 9 réalisations en 8 rencontres. Blessé, le Nigérian n’a pas joué contre Amedspor (4-3) avec Galatasaray.

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Dušan Vlahović arrive au septième rang avec 9 buts en 9 matches. Le Serbe reste sur un doublé avec Beşiktaş contre Gençlerbirliği (3-0). Juste derrière, Niclas Füllkrug dispose de statistiques similaires. Le buteur du Werder Brême n’a pas marqué samedi lors d’une défaite 1-0 contre le VfB Stuttgart. Neuvième, Sven Mijnans a inscrit un triplé retentissant hier contre Cambuur (5-2) et affiche 9 buts en 10 matches. Dixième, Gustavo Varela marque le pas suite à la défaite 1-0 de Monza contre l’Atalanta.

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Erling Haaland (Manchester City), Lassine Sinayoko (Paris FC), Søren Tengstedt (Go Ahead Eagles), Brynjólfur Willumsson (Groningue), Wout Weghorst (Twente), Mohamed Salah (Trabzonspor), Luis Suárez (Sporting CP), Yassir Zabiri (Racing Santander) échouent aux portes du top 10 avec également 9 réalisations. Nicolò Tresoldi (FC Bruges), Norman Bassette (Westerlo), Eldor Shomurodov (Başakşehir), Antonio Raimondo (Frosinone), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Ante Budimir (Osasuna), Donyell Malen (AS Roma) et Thom van Bergen (Groningue) suivent avec 8 buts.

Le classement des tops buteurs européens (au lundi matin)