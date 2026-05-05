Mikel Arteta n’avait jamais vu une telle ambiance à Arsenal

20 ans après Arsène Wenger, Mikel Arteta devient le second entraîneur de l’histoire à permettre à Arsenal de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Après le 1-1 du match aller, les Gunners ont battu l’Atlético de Madrid 1-0 grâce à un but de Saka juste avant la pause. «C’est une soirée incroyable de vivre ce genre de moment avec les joueurs et tout le club, c’est un sentiment extraordinaire. Cela donne tout son sens à notre travail et à tout ce que nous vivons. Je vois tellement de visages heureux et fiers de ce que nous accomplissons» réagit Mikel Arteta sur Amazon Prime.

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L’entraîneur espagnol n’en revenait pas non plus de l’ambiance mise par les supporters durant l’avant-match et bien sûr à l’Emirates Stadium. «C’était incroyable dès le début : les supporters qui nous attendaient à l’entrée du stade, l’énergie et la passion qu’ils ont déployées… C’était tout simplement génial de gagner ce match. Les supporters ont placé la barre très haut et nous avons essayé de les suivre. Nous avons peiné pendant des années à leur rendre cette joie. La fierté dans leurs yeux est magnifique à voir.» Il ne reste plus qu’à gagner des titres maintenant pour valider ces années de travail.