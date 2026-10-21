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Ligue des Champions

Lille : «ce soir on n’a pas le niveau, il faut être honnête», le terrible constat de Benjamin André

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lille 2-4 Galatasaray
winamax
1 2.40 N 3.35 2 2.65 1er pari remboursé

Ce mercredi, la 3e journée de la Ligue des Champions nous a livré un sacré duel entre Lille et Galatasaray. Malgré un doublé de Soriba Diaoune, les Dogues se sont inclinés 4-2. Un mauvais résultat qui pousse les Nordistes à la 35e place sur 36 de la phase de ligue. Après cette prestation décevante, Benjamin André a livré un constat terrible sur le niveau affiché par son équipe au micro de Canal+.

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«Je pense qu’on a fait trop d’erreurs, ça se joue sur des détails alors qu’on n’était pas trop mal dans ce match. On se met dedans avec ce but d’entrée. On arrive à bien revenir. On a eu l’occasion d’emballer ce match et ensuite, on encaisse des buts dans des moments où ça fait mal. On a la tête dans le seau après. C’est une preuve d’inefficacité, ce sont des détails et ce soir, on n’a pas le niveau, il faut être honnête. En ce moment, on n’est pas à notre niveau pour performer dans cette compétition», a-t-il déclaré.

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